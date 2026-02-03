Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 4 de febrero

Edemsa informó que habrá tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Edemsa informó que este miércoles 4 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este miércoles 4 de febrero
Ciudad
- Entre calles Cerro 7 colores, Cerro la Colina, Cerro de Las Mentas y Cerro Bodeguita, en el Barrio Dalvian. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- Entre calles San Miguel, Ferrari, Pacheco y calle 7, en el barrio Grilli Sur y Norte y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.00 a 15.00 h.
Luján
- En calles Telva Barrera y Guardia Vieja y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.15 a 13.15 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°16 y Ruta N°15, en el barrio Central Ugarteche, (Ex loteo Ruiz de Anchoris); Anchoris. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- En calle Giol, hacia el sur de Carril Barrancas; Barrancas. De 14.30 a 18.30 h.
- En callejón Paraná y calle ProyectadaI173; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Peralta, entre Pizarro y Ruta Provincial N°88. Afecta a KRAM S.A.; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- Entre calles El Indio, San Martin y La Virgen; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Tregea I, hacia el norte de calle Ejército de Los Andes; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- Entre calles Alberdi, Patricias Mendocinas, Coronel Campos y Emilio Civit. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Luis Rojo, El Cementerio, Callejón Granizo y Cornu; Salto De Las Rosas. De 8.30 a 12.30 h.
Malargüe
- En Ruta Nacional N°40, hacia norte de Ruta Provincial N°222. De 7.00 a 11.00 h.
- En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°186 y Bardas Blancas. De 13.00 a 17.00 h.