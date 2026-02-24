Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 25 de febrero

Edemsa señaló que para este miércoles se realizarán tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 25 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 25 de febrero

Este martes habrá cortes de luz en:

Guaymallén

En el callejón Ángel Rodríguez; Kilómetro 8. De 9.30 a 13.30 h.

En la intersección de calle Gabrielli con Paso de Los Andes y zonas aledañas. En el barrio Natania; Luzuriaga. De 8.30 a 12.30 h.

Las Heras

Entre calles Armada Argentina, Emilio Civit, Bufano y Olascoaga; El Resguardo. De 14.30 a 16.30 h.

Luján

En la intersección de Ruta Provincial N°82 con calle Pueyrredón y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Las Carpas, hacia el norte de Falucho; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Víctor Hugo, hacia el sur de Félix Araujo; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Proyectada I346, hacia el sur de Tulumaya; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

En calle Proyectada I143; La Holanda. De 8.45 a 12.45 h.

Tunuyán

En la Ruta N°92 (ó calle San Martín), entre Los Torreones y Barandica; Campo de Los Andes. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle Administración, entre Guanda y Carril Calise Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael