Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 22 de julio

Edemsa realizará las tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este miércoles 22 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en 10 departamentos de Mendoza. Los trabajos afectarán zonas de: Ciudad, Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Desde Edemsa explicaron que si alguna persona registra un corte de energía imprevisto o necesita verificar su zona, puede realizar el reclamo o consulta a través de las siguientes vías oficiales:

WhatsApp: 2613435647

Atención al cliente: 08003333672

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 22 de julio

Estos son los cortes de luz para este miércoles 22 de julio:

Ciudad

Entre calles Alfonsin, Mario Benedetti y 20 de Junio y zonas aledañas. De 8.30 a 11.30 h.

Guaymallén

En calle Severo del Castillo, entre Salcedo e Infanta Isabel. En calle Durand, hacia el oeste de Severo del Castillo. Entre calles Salcedo, San Pedro, Durand y Severo del Castillo. Entre calles 25 de Mayo, San Martín, callejón Privado y Severo del Castillo. Afecta a calle Antonio Isgro y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 8.45 a 12.45 h.

En calle 25 de Mayo, entre Cavagnaro y Severo del Castillo. Afecta callejón Bilbao y Carrasco. En el barrio El Salvador y áreas adyacentes; La Primavera. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

En calle Terrada entre Juan José Paso y Malabia. En el loteo El Marquesado y barrio Parque Universitario y zonas aledañas; Carrodilla. De 10.00 a 13.45 h.

Maipú

Entre calles Perito Moreno, Pedro Molina, Santa Fe, Espejo Este y Castro Barros y áreas adyacentes; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Franklin Villanueva entre Maza y La Falda y zonas aledañas; Lunlunta. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Videla Aranda, hacia el oeste de Sarmiento y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, entre calles Los Cuarteles y Costa Canal; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

En la intersección de calle Valderrama y Don Alfredo. En Bodega Esmeralda y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.

Entre calles Independencia, La Costa, La Vencedora y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles El Álamo, Corredor Productivo, calle N°6 y Ruta Provincial N°94; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Dante, hacia el oeste del Corredor Productivo; Los Árboles. De 10.00 a 13.30 h.

San Carlos

En calle El Molino, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En calle Colonia Castillo, hacia el oeste de Martínez; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Los Blancos, entre Tiburcio Benegas y Los Inquilinos; Cuadro Benegas. De 16.30 a 18.00 h.

En Ruta Nacional N°144, entre Los Inquilinos y Posadas Rebaños. Afecta al complejo Pueblo Benegas; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de Juan Isidro Morán y Juan Agustín Maza y zonas aledañas; Los Dos Álamos. De 9.30 a 12.30 h.

Malargüe