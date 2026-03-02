Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 3 de marzo

Edemsa realizó tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 3 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 3 de marzo

Este martes habrá cortes de luz en:

Ciudad

Entre calles Los Horcones, Los Paramillos, Sierra Pintada y Avenida Cooperativa. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En calle Libertador San Martín, entre México y Armada Argentina, y adyacencias; El Resguardo. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Pellegrini, Agustín Álvarez, Misiones y San Miguel. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

Entre calles Rawson, Caimancito y Malabia. En loteo Carolino o Stornini. De 9.00 a 12.45 h.

Maipú

Entre calles Alejandro Suárez, 20 de Junio, Rivadavia y Juan Agustín Maza. De 15.00 a 19.00 h.

Lavalle

En la intersección de la Ruta Provincial N°24 con calle Manuel de la Reta. En barrios La Pega I, II y III. En la intersección de calle Florida con Navarrete y zonas aledañas; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

En calle 9 de Julio, hacia el oeste de Arenales, y áreas adyacentes; La Palmera. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

– En calle Los Cuarteles, hacia el este de La Costa. En el barrio de Suboficiales. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En calle Finca Papes, entre Derinovsky y El Retiro; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Videla Castillo, entre Carril Calise Nacional y Ruta Nacional N°40. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael