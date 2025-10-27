Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 28 de octubre

Edemsa comunicó que habrá mantenimiento que afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este martes 28 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Lugares y horarios de los cortes de luz para este martes 28/10/2025
Ciudad
- Entre calles Gran Capitán, Rosales, Ingenieros, Atahualpa Yupanqui y Santiago Felipe Llaver; en el barrio Olivares. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En calle Nuestra Señora del Carmen, en el Country Mendoza Rugby Club; El Sauce. De 8.00 a 12.00 h.
Las Heras
- En calle La Ripiera y adyacencias; Capdeville. De 9.00 a 11.00 h.
Maipú
- En calle 2 de Abril; barrio Bacarelli. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Tropero Sosa, Mendoza, Proyectadas I227, I123 e I124; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
- En carril Rodríguez Peña, entre Canal Pescara y Urquiza. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Juan B. Justo, Roberto Payro, Los Periodistas, Elías Villanueva y zonas aledañas; Luzuriaga. De 8.30 a 12.30 h.
- En la intersección de calles Espejo Este con Espejo Norte y adyacencias; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.
Lavalle
- En la intersección de callejón Hernández y Guido Lavalle; El Vergel. De 15.00 a 17.00 h.
Tupungato
- En calle Ahumada, entre 6 de Septiembre y Orazietti. En el callejón Montes de Oca, Muñoz y Aveiro. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles La Arboleda, Sargento Cabral, Belgrano y Río Las Tunas. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°94, entre Alpasión Food Truck y Hotel La Trucha Tranqui; Los Chacayes. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- Entre calles San Cayetano, La Primavera, Chalet Sin Techo y La Correina; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Irene Curié, El Pino, Cantoni y El Libertador. De 15.30 a 18.30 h.
- Entre calles Emilio Mitre, Tirasso, Bernardo O’ Higgins y Paula Albarracín de Sarmiento. De 8.00 a 12.00 h.
- En la Ruta Provincial N°154, hacia el norte de El Palomar; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Granaderos, Iselín, San Luis y Bernardino Izuel. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Rawson, entre La Canoa y La Tombina; Las Paredes. De 8.30 a 11.30 h.