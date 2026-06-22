Video: la increíble previa para el partido de Argentina que organizó una escuela mendocina

Con banderas, camisetas y actividades educativas, los alumnos de la Escuela Julio César Raffo viven la pasión mundialista dentro de las aulas mientras se preparan para alentar a la Selección Argentina y disputar su propio “mundialito” escolar.

La pasión por el fútbol y la Selección Argentina se instaló en las aulas de Mendoza. En la escuela Julio César Raffo de la Reta, ubicada en Ciudad, estudiantes y docentes transformaron la jornada escolar en una verdadera fiesta mundialista, con banderas, camisetas y actividades pedagógicas vinculadas al certamen.

Desde temprano, los alumnos comenzaron a palpitar el partido de Argentina con cantos, disfraces y representaciones de distintos países participantes. Cada grado adoptó una selección diferente como parte de un proyecto institucional que busca combinar el deporte con el aprendizaje.

La directora del establecimiento, Gabriela de Mateo, explicó que la propuesta forma parte de una metodología de enseñanza basada en el trabajo colaborativo y el respeto por la diversidad cultural.

“Nos estamos preparando como una oportunidad de aprendizaje. Hemos creado una propuesta institucional llamada ‘Destino Mundial’, donde cada grado representa a un país”, señaló.

En los patios de la escuela podían verse alumnos caracterizados con los colores de México, Canadá, Paraguay, Estados Unidos y, por supuesto, Argentina. Algunos llevaron banderas, otros se pintaron la cara y varios lucieron camisetas alusivas a las selecciones que representan.

La expectativa por el encuentro de la Albiceleste también quedó reflejada en las opiniones de los chicos. Mientras algunos se mostraron optimistas y aseguraron que “se viene la cuarta”, otros simplemente alentaron a la Selección con un contundente “¡Vamos Argentina!”.

Un Mundial dentro de la escuela

La celebración no se limitó a la decoración y los disfraces. La institución organizó además un “mundialito” interno que comenzó a disputarse durante la mañana.

Según detalló la directora, el torneo enfrenta a distintos cursos en partidos programados previamente. Segundo y tercero, primero contra primero, séptimo frente a sexto y cuarto contra quinto forman parte del fixture preparado especialmente para la ocasión.

“Está todo organizado y preparado”, aseguró De Mateo.

Además, los alumnos del turno tarde podrán seguir el partido de la Selección en una pantalla gigante instalada dentro de la escuela. En cuanto al resultado, la directora se animó a hacer su pronóstico: una victoria argentina por 3 a 0.

Aprender a través del deporte

Desde la institución remarcaron que la iniciativa busca aprovechar el entusiasmo que genera el Mundial para trabajar contenidos educativos y fortalecer valores como la convivencia, el respeto y el sentido de pertenencia.

Si bien las escuelas mendocinas mantienen sus horarios habituales y no se autorizaron modificaciones en la asistencia de los estudiantes por los partidos, muchas instituciones utilizan el fenómeno mundialista como una herramienta pedagógica para acercar nuevos conocimientos a los alumnos.

En la escuela Julio César Raffo, la combinación de educación y fútbol convirtió la jornada en una verdadera fiesta, donde el aprendizaje se vive al ritmo de los cánticos y la ilusión de volver a ver a Argentina en lo más alto.