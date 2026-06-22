Mataron acuchillado a un hombre en Las Heras y detuvieron a 3 hermanos: investigan una pelea familiar

La víctima, de 35 años, murió en el Hospital Lagomaggiore tras recibir una puñalada en el tórax durante una pelea familiar en el barrio Aeroparque. Horas después, la Policía detuvo a tres hermanos, señalados como los presuntos autores del hecho.

Un hombre de 35 años murió durante la madrugada de este lunes luego de recibir una puñalada en medio de una violenta disputa familiar ocurrida en el barrio Aeroparque, en la Ciudad de Mendoza. Por el hecho, tres hermanos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

El episodio se registró alrededor de las 5.50 y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 33ª tras un llamado al 911 que alertó sobre una riña entre familiares en la zona.

Cuando el personal policial llegó al lugar, constató que la víctima de 35 años ya había sido trasladada por particulares al Hospital Lagomaggiore. Según informaron fuentes policiales, el hombre ingresó al centro asistencial con una herida de arma blanca en el tórax y falleció minutos después a causa de la gravedad de las lesiones.

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores lograron establecer que el conflicto se habría desencadenado entre la víctima y tres hermanos, quienes además eran sus cuñados.

Como resultado de las tareas investigativas realizadas durante las horas posteriores al hecho, la Policía aprehendió a los presuntos autores, de 29, 31 y 18.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la pelea que terminó con la muerte del hombre.

Las autoridades continúan recolectando testimonios y elementos de prueba para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.