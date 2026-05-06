Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este jueves 7 de mayo

Edemsa informó que realizará las tareas de mantenimiento en barrios de Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este jueves 7 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 7 de mayo

Los cortes de luz de este jueves serán:

Luján

En calle Proyectada J397. De 11.00 a 13.30 h.

En calle Almirante Brown, entre Cerro Campanario y Guardia Vieja, y áreas adyacentes; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Cobos, hacia el oeste de Cochabamba, y zonas aledañas; Agrelo. De 10.00 a 12.00 h.

Maipú

En calle Las Carpas, entre 9 de Julio y Humberto Primo. Entre calles Falucho, Las Carpas, Humberto Primo y Reconquista. En calle Humberto Primo, entre Reconquista y Víctor Hugo. En calle Olascoaga, hacia el sur de Humberto Primo, y adyacencias; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

En calle Félix Araujo, hacia el este de Carril Costa de Araujo, y zonas aledañas; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Dorrego, hacia el norte de Montenegro; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Felipe Peña y adyacencias; Gustavo André. De 9.30 a 13.30 h.

En la intersección de calle El Carmen con Urquiza y zonas aledañas; El Carmen. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Proyectada V31 y adyacencias; Paramillo. De 17.00 a 21.00 h.

Tupungato

En la intersección de calle El Álamo con la Ruta N°94 (Corredor Productivo); Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle Paso de Los Andes, entre La Luz y callejón Bertona; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Independencia, entre Arequipa Suárez y Sixto Videla; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

En la Ruta Provincial N°175, entre calle La Correina y Ruta Provincial N°177; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Ejército de Los Andes, entre Quiroga y Ruta Nacional N°143, y zonas aledañas; Rama Caída. De 9.45 a 13.45 h.

Malargüe