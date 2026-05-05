Todos los reintegros y descuentos para viajar gratis en colectivo en mayo de 2026

En mayo siguen activos reintegros y descuentos para viajar en colectivo y pagar la mitad del pasaje o que te reintegren la totalidad. Se pueden realizar con diferentes billeteras virtuales como Mercado Pago o Naranja X. Mirá todas las promociones.

En medio de los aumentos, las billeteras virtuales ganan terreno como alternativa a la tarjeta SUBE para viajar en colectivos, metrotranvía y subtes. Durante mayo de 2026, una promoción permite viajar gratis mediante reintegros y promociones que se pueden combinar y aprovechar al máximo.

A principio de año muchos usuarios aprovechaban las promociones con banco Nación y Modo para viajar gratis en el transporte público, sin embargo, ya no siguen vigentes para este mes. Sin embargo, otras billeteras virtuales continúan con reintegros en algunos casos de hasta el 100%.

Cómo viajar gratis en colectivo en mayo de 2026

Una alternativa para no pagar el colectivo en mayo es la promoción de Naranja X, que también ofrece 100% de reintegro en transporte público.

En este caso, el beneficio se aplica al pagar con tarjeta de débito o crédito mediante NFC, con un tope mensual de $5.000 por usuario. A diferencia de otras promos, el reintegro suele acreditarse más rápido, con un plazo estimado de hasta 96 horas.

Un requisito técnico para operar es contar con un saldo mínimo previo de $1.200 en la cuenta virtual.

Cómo acceder a reintegros en boletos de colectivo con Mercado Pago

Otra alternativa es la promoción de Mercado Pago, que también permite acceder a reintegros del 100% en transporte público para viajes en colectivo. La promoción está vigente durante todo el mes de mayo; sin embargo, el beneficio está dirigido solamente a aquellos usuarios que hayan recibido la comunicación de la promoción y que activen previamente la opción dentro de la aplicación. Además, solo aplica para quienes no hayan utilizado antes el pago con QR en estos servicios.

Detalles del reintegro

Tope máximo de $8.000 por usuario

El reintegro se acredita entre 72 horas y 5 días hábiles

Vigente hasta el 31 de mayo de 2026

El sistema funciona generando un código QR desde la app, que se escanea al momento de pagar el boleto en líneas habilitadas.

Claves para aprovechar los reintegros

Para sacar el máximo provecho a estas promociones, se recomienda: