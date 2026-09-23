Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este jueves 24 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 24 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 24 de septiembre

Estos son los cortes de luz para este jueves 24 de septiembre:

Guaymallén

Entre calles Ferrari, Pedernera, Santa María de Oro y Francisco de la Reta. Entre calles Ferrari, Francisco de la Reta, Olascoaga y Juan Bautista Alberdi; San José. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles carril a Lavalle, Milagros, Roque Sáenz Peña y Ruta Provincial N°24. En Barrio Nebot y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

Entre calles Bombal, República del Perú, Cipoletti y Antonio Riveros. De 8.45 a 12.45 h.

Lavalle

En calle El Carmen, entre Proyectada V15 y El Plumero. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Proyectada V16, hacia el sur de El Carmen, en barrio Don Bosco y áreas adyacentes. De 10.30 a 14.30 h.

Lujan

En calle Terrada, entre Bulnes y Aráoz. En el Fideicomiso Terrada y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Terrada, entre Bulnes y Castro Barros. En calle Bulnes, hacia el este de Terrada y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Chile, entre Trelew y España. Entre calles Córdoba, Aguirre, Adolfo Calle y Chile. De 8.45 a 12.15 h.

Maipú

Entre calles Videla Aranda, Belgrano y Canal Pescara. En Bodega López y zonas aledañas; Cruz de Piedra. De 8.30 a 11.30 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; San José. De 9.45 a 13.45 h.

Entre calles Corredor Productivo o Ruta Provincial N°94, Calle C y Valderrama; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En callejón Tejada, hacia el norte de Ejército de Los Andes. En calle Alfredo Barros, entre Independencia y Ejército de Los Andes; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Ejército de Los Andes, entre Alfredo Barros y Ricardo Bustos Norte; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40. En Calle N°1, hacia el este de Muzaber; El Cepillo. De 10.30 a 14.30 h.

Entre calles Constitución, Vistandes, Ruta Nacional N°40 y unión vecinal de Eugenio Bustos. De 10.00 a 13.30 h.

San Rafael