Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este jueves 14 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 14 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 14 de mayo

Estos son los cortes de luz para este jueves 14 de mayo:

Guaymallén

Entre calles Dr. Chambouleyron, Castro, Urquiza, Lateral Sur del Acceso Este y zonas aledañas; Villa Nueva. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Pedro Molina, Maipú, Olascoaga y Lavalle. Entre calles Olascoaga, Carlos De Alvear, Santa María de Oro y Pedernera. En calle Correa Saá, entre Lavalle y Vicente López y Planes; Pedro Molina. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Pedro Molina, Antequeda, Granaderos de San Martín y Sarmiento; Belgrano. De 9.15 a 12.00 h.

Luján

En calle Cobos, hacia el norte de Los Nogales, y áreas adyacentes; Agrelo. De 11.15 a 15.00 h.

En calle Almirante Brown, en el fideicomiso Viamonte y zonas aledañas; Vistalba. De 9.00 a 11.00 h.

En calles La Unión, Crucero Gral Belgrano, Cerro Alto, Proyectada H642 y adyacencias; Vertientes del Pedemonte. De 10.15 a 13.45 h.

Maipú

En calle Canal Pescara, entre Bruno Morón y Dorrego. En calle Monteagudo, entre calle Maza y barrio Arnick. En calle Montecaseros, hacia el este de Canal Pescara. Entre calles Buenaventura Luna, Canal Pescara, Enrique Discépolo, Antonio Tejada Gómez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 15.00 h.

Lavalle

En la Ruta Provincial N°24, entre calles Gaya y Santa Marta. En callejón San Pedro, hacia el oeste de Ruta Provincial N°24, y adyacencias; El Vergel. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle Atamisque, entre Benito Aranda y 6 de Septiembre; Villa Bastías. De 9.15 a 13.15 h.

En calle “C”, entre calles N°6 y Guidone; Cordón del Plata. De 9.45 a 11.45 h.

En calle Iriarte, hacia el este de La Manga; El Zampal. De 9.30 a 13.20 h.

Tunuyán

En calle Unión, entre La Luz y Corredor Productivo; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En calle El Maitén. En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calle Sara de Puebla y Ruta Nacional N°40. En los barrios Pareditas y Cruz del Sur. De 14.30 a 18.30 h.

En la Ruta Nacional N°143, entre calles El Campo y Sara de Puebla. En calles Ñacuñán y Pacheco; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael