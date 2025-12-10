Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este jueves 11 de diciembre

Edemsa comunicó que habrá tareas de mantenimiento en Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 11 de diciembre habrá nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintas zonas de Mendoza. Esto se debe a que realizarán tareas de mantenimiento en 8 departamentos de la provincia.

Estos trabajos se realizan en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Lugares y horarios de los cortes de luz para este jueves en Mendoza

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio durante el jueves 11 de diciembre.

Jueves 11/12/2025

Guaymallén

En calle Elpidio González, entre Chacón y Tupac Amaru, y adyacencias; Rodeo de la Cruz. De 8.00 a 12.00 h.

Las Heras

En calle Severo del Castillo, entre 12 de Octubre y Sevilla. En calle Roque Sáenz Peña, entre San Miguel y Proyectada V276. En barrio Los Dos Ángeles y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Almirante Brown, en la Facultad de Ciencias Agrarias y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 15.00 a 19.00 h.

En calle El Tropezón y en calles Proyectadas J403, J404 y adyacencias; Anchoris. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En la intersección de calles Hipólito Yrigoyen y Maza y zonas aledañas. De 10.30 a 14.00 h.

En la Ruta Provincial N°50. En los barrios Unidos por la Esperanza, 23 de Agosto y zonas aledañas; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Emilio Civit, entre Vieytes y Los Girasoles, y adyacencias. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Pringles, entre Maza y Palacios, y zonas aledañas; Gutiérrez. De 9.30 a 12.45 h.

Tupungato

En calle Iriarte, entre La Manga y callejón Navas; El Zampal. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calle San Julián, entre Juan Aveiro y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Benigno Aguirre, hacia el oeste de Mosso; Los Árboles. De 14.25 a 18.25 h.

Entre calles Antonio Dalmau, España, San Martín y Battaglia. En el barrio Las Pircas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

Entre calles José Lencinas, 25 de Mayo, Patricias Mendocinas y San Martín Sur. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael