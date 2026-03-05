Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este viernes 6 de marzo

Edemsa señaló que habrá tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este viernes 6 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 6 de marzo

Este viernes 6 habrá cortes de luz en:

Guaymallén

Entre calles Estanislao del Campo, Francisco de la Reta y 12 de Octubre. De 9.00 a 12.00 h.

En calle Prolongación de Ferrari, entre Buenos Vecinos y Miralles. En calle Exequiel Tabanera, entre Ferrari y Roque Sáenz Peña, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Ezequiel Tabanera, entre Ferrari y Mariani, y adyacencias; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Almirante Brown, entre Chaco y Viamonte. En calle Medrano, entre Almirante Brown y Pueyrredón. En calle Longone, hacia el este de Medrano, y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.30 a 12.30 h.

En calle San Martín, entre Tannat y Bulnes, y adyacencias; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle El Carmen, entre San Juan y Arenales. En calle Arenales, entre El Carmen y Los Pastelitos. En calle Los Pastelitos, entre Arenales y Los Solanillas, y áreas adyacentes; La Palmera. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92 Las Rosas. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40, entre calles Navarro y Libertad. En calles El Retiro, Avellaneda y Los Luceros. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Corvalán, El Cementerio, Casas Viejas y Administración. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

Entre calles Provincia de Mendoza, Emilio Civit, Coronel Campos y Pichincha. De 7.30 a 11.30 h.

En Ruta Nacional N°144, hacia el sur de calle Las Blancas. En Algodón Wine Estate S.R.L.; Cuadro Benegas. De 15.00 a 19.00 h.

Entre calles Puerto Argentino, Vélez Sarsfield, Francisco Cuartara y Emilio Civit. De 9.00 a 12.00 h.

Malargüe