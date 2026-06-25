Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este viernes 26 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 26 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 26 de junio

Habrá cortes de luz este viernes 26 de junio en:

Las Heras

En calle Lamadrid, entre Dorrego y Martínez. En barrios Unidad Latinoamericana, Los Ciruelos, Almería Martínez, Integración y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Brandsen, hacia el oeste de Cipolletti, y adyacencias; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

En calle Las Margaritas, entre Las Piedritas y Ruta Nacional N°7. En calle Los Valencianos, hacia el este de Las Margaritas. En loteo Las Margaritas y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 18.30 h.

En la intersección de la Ruta Provincial N°14 (Carril a Barrancas) con calle 22 de Marzo y zonas aledañas; Barrancas. De 9.00 a 11.00 h.

Tupungato

En calle La Costa, entre La Vencedora y Gualtallary. En bodega Bemberg Estate Wines; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

En calle “C”, entre Valderrama y El Ingenio; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle Luis Danti, entre Gerónimo Ortega y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94); El Algarrobo. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°143, hacia el sureste de loteo Navarro; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael