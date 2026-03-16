Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este martes 17 de marzo

Edemsa informó que habrá cortes de electricidad en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 17 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 17 de marzo

Estos son los cortes de luz para este martes 17 de marzo:

Guaymallén

En pasaje Lemos, hacia el oeste de calle Severo del Castillo, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

Entre calles Armada Argentina, Alfredo Bufano y Olascoaga. Entre calles Nueva, Bufano, Piménides, Olascoaga y adyacencias; El Resguardo. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

En la Ruta Provincial N°84. En Agua de la Avispas y adyacencias; Cacheuta. De 8.30 a 10.30 h.

En calle El Remanso, hacia el este de Ruta Nacional N°40, y áreas adyacentes; Ugarteche. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Bruno Morón, hacia el este de Jerónimo Ruiz (o Pescara). De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calle Perito Moreno con Castro Barros. En calle Proyectada I313 y en Lanús, entre Perito Moreno y Espejo Este, y adyacencias; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

En la intersección de Carril Podestá con callejón Ortega y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En calle La Costa (o La Estancia), entre La Vencedora y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle Luis Danti, hacia el oeste del Corredor Productivo. En La Solariega S.A.; El Totoral. De 10.30 a 14.30 h.

En calle Miguel Silva, entre Agro Exportadora San Ceferino (finca La Ferina) y Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y Ruta Provincial N°94. En calles Lorenzo, Silva y Vista Flores, hacia el oeste de Clodomiro Silva; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael