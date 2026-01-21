Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este jueves 22 enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento este martes en barrios de Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 22 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza. Según detallaron desde la empresa, las tareas forman parte del plan habitual de mantenimiento preventivo y optimización del servicio eléctrico, y podrían extenderse desde horas de la mañana hasta pasado el mediodía, dependiendo del área.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz para este jueves 22 de enero en Mendoza

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Las Heras

Entre calles Senderos de Patria, Abel Zapata, Dr. Moreno, Pasaje N°2 y zonas aledañas; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Tulumaya, entre Víctor Hugo y carril Costa de Araujo. Entre calles Agremón, Félix Araujo, Tulumaya, Proyectada I347 y zonas aledañas; La Primavera. De 9.15 a 15.15 h.

En calle Saavedra, hacia el norte de Defensa; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Proyectada I147, hacia el oeste de Las Margaritas; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

En calle Palomares, hacia el este de Dorrego, y adyacencias; El Vergel. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Oyarzábal, hacia el norte de General Acha. En calle Rodríguez, hacia el este de Oyarzábal, y áreas adyacentes; Colonia Italia. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle Estancia Silva. En finca La Verdad. En Rosa Stella Benvenuto; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle Barandica, hacia el sur de Calderón. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle Vílchez, hacia el este de Ruta Provincial N°40 Vieja; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En callejón Mora, entre calles Arroyo y Ejército de Los Andes. En Fábrica Arcor y en barrio Los Ángeles del Atuel; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Bahía, General Savio y San Fernando. En el Club Náutico; El Nihuil. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Subayudante Barroso, hacia el norte de Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 15.30 a 19.30 h.

En calle Juan XXIII, entre Ingeniero Balloffet y callejón Bullaude. De 9.30 a 13.30 h.

