Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este jueves 18 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 18 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Cortes de luz para este jueves 18 de diciembre en Mendoza

Jueves 18/12/2025

Ciudad

En calle Carlos Berdasco, en el Asentamiento Favaloro y zonas aledañas. De 12.00 a 14.00 h.

Guaymallén

En la intersección de calles Tirasso y Fitz Roy y áreas adyacentes; El Sauce. De 9.00 a 11.00 h.

Entre calles Hipólito Yrigoyen, Paseo Libertad, Belgrano y Nicolás Avellaneda; Belgrano. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

Entre calles Cabernet Suavignon, Gugliotti, Malbec, Syrah y zonas aledañas; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.

En la intersección de Ruta Provincial N°16 con calle Mario Gueli y adyacencias. En el barrio Puerta del Sol; Carrizal. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Corredor Eduardo Moreno y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Malabia, hacia el oeste de Vieytes. En barrio Lar de Boedo III y en loteos Pinar II, Las Mercedes y áreas adyacentes; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calles Proyectada V299 y Andrés Soria; El Vergel. De 9.20 a 15.20 h.

Tupungato

En calle La Costa, entre Leal y Alto Verde. En calle Los Helechos, hacia el este de La Costa; El Peral. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En calle Aguirre, hacia el este de Muzaber; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael