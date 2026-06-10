Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este jueves 11 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 11 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 11 de junio

Habrá cortes de luz este jueves 11 de junio en barrios de:

Guaymallén

En calle Jesús Nazareno, hacia el sur de Castro, y adyacencias; Jesús Nazareno. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles El Carrizal, 9 de Julio, Cerro Catedral, Cacheuta y zonas aledañas; Jesús Nazareno. De 11.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Los Peralitos, entre Portal de la Cordillera y Proyectada J267. En calle El Nevado, hacia el norte de Los Peralitos, y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.

En la intersección de calle Cobos con Marra. En callejones Cabanillas, Caroglio y zonas aledañas; Agrelo. De 9.00 a 12.00 h.

En la intersección de Acceso Sur con calle Aráoz y adyacencias; Mayor Drummond. De 8.00 a 11.00 h.

Maipú

En la intersección de calle N°5 con Las Margaritas y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En Costanera de Río de las Tunas. Camino hacia Dique Las Tunas, hacia el noroeste de calle La Estancia; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°94, entre Ruta Provincial N°89 y Paso de los Puntanos (o Cabalgata Siete Lunas); Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°92 (ó Quintana), entre barrio Las Vertientes y calle Libertador San Martín; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de loteo Navarro; Pareditas. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael