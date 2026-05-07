Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 8 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 8 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 8 de mayo

Los cortes de luz de este viernes serán:

Guaymallén

En calle Buenos Vecinos, hacia el sur de Buenos Aires. En calle Guaymaré, hacia el este de Buenos Vecinos. En el barrio San Alberto, en loteo Martín y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

En la intersección de calle San Miguel con calles N°7, Pacheco y adyacencias. En barrios Grilli Norte y Sur; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Benavente, Murialdo, Bandera de Los Andes y López de Gomara. Entre calles Quintana, Urquiza, Bandera de Los Andes, Murialdo y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 9.30 a 13.30 h.

En calle 25 de Mayo, entre Cavagnaro y Olascoaga. En calle Reconquista, entre 25 de Mayo y Humberto Primo, y adyacencias; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Cochabamba, hacia el norte de Lencinas, y zonas aledañas; Agrelo. De 9.45 a 12.00 h.

Maipú

En la Ruta Provincial N°50, entre Acceso Este y callejón Molina; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

Entre calles Italia, Belgrano, Gertrudis Zapata y Perú. En el barrio Los Nogales II. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Derinovsky, hacia el este de Dumas; El Cepillo. De 9.30 a 12.30 h.

Entre calles Quiroga y Constantini, hacia el norte de Costa Canal Uco; Eugenio Bustos. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael