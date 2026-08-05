Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este jueves 6 de agosto

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 6 de agosto se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 6 de agosto

Estos serán los cortes de luz para este jueves 6 de agosto:

Ciudad

Entre calles Cerro San Isidro, Cerro La Colina, Cerro Campanario y calle 28, frente a Cerro Balcón. En el Barrio Dalvian sector III y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.

Luján

En calle Aráoz, hacia el este de Terrada y zonas aledañas; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

En calle Aráoz, entre Vieytes y Terrada. En Loteos Milcayac y Campos Orgánicos; Mayor Drummond. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Proyectada I332, Proyectada I331, Proyectada I333 y La Palmera, hacia el sur de Perito Moreno y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Nicolás Avellaneda, entre Proyectada I1002 y Lamadrid; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 10.45 h.

En calle Quintana, hacia el este de Calle 577 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 10.00 a 14.00 h.

Tupungato

Entre Ruta Provincial N°89, Proyectada 354, Valderrama y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.

Entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), Pública, Nueva Furno y El Ingenio. En el barrio Costa Canal II y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En calle El Indio, entre Colonia Aguirre y Furlotti; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Bernardo Quiroga, José Lencinas, Carril Nacional y San Martin. En los barrios Las Calandrias y El Malal. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Combes, hacia el sur de Elvira Bustos. En el barrio Unión Vecinal La Superiora; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael