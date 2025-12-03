Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este jueves 4 de diciembre

Edemsa comunicó que realizará tareas de mantenimiento en Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 4 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en diferentes departamentos de Mendoza.

Los trabajos se realizarán en horarios específicos en estas zonas: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio

Los cortes de luz para este jueves 04 de diciembre en Mendoza

Estos son los cortes de luz para este jueves 04 de diciembre:

Las Heras

Entre calles Iván Cané, Aristóbulo del Valle y Monteavaro; El Algarrobal. De 8.00 a 12.00 h.

Luján

En la Lateral Este del Acceso Sur, hacia el norte de Azcuénaga. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

Entre calles Alsina, Virgen de Lourdes, Castelli, Carril Sarmiento y Gabrielli; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Arancibia, Urquiza, Roca, Cavagnaro y zonas Aledañas; Coquimbito. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Urquiza, entre Tropero Sosa y Espejo Este. En calle Perito Moreno, entre Canal Pescara y Castro Barros. En calle El Porvenir, entre Urquiza y Castro Barros, y adyacencias; Coquimbito. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

En calle Lavalle, entre callejón N°8 y Ruta Provincial N°24. En la Ruta Provincial N°24, entre calles Lavalle y Navarrete. En barrios La Pega I, II y III. En la intersección de calles Navarrete y Florida y zonas aledañas; La Pega. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle Ancón, hacia el este de La Gloria. En Los Nogales de Tupungato y Andeluna Cellars; San José. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael