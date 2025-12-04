Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este viernes 5 de diciembre

Edemsa señaló que se realizarán trabajos de mantenimiento en barrios de Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este viernes 5 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en diferentes departamentos de Mendoza.
Los trabajos se realizarán en horarios específicos en estas zonas: Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio
Los cortes de luz para este viernes 5 de diciembre en Mendoza
Estos son los cortes de luz para este viernes 5 de diciembre:
Maipú
- Entre calles Monteagudo, Belgrano, Montecaseros y Urquiza; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.
Lavalle
- En la intersección de calle Santa Marta con Ruta Provincial N°24 y zonas aledañas. En calle Dr. Alexander Fleming; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En calle Bascuñán, entre Quintana y Neme. En calle Neme, entre Bascuñán y Ruta Tabanera; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Puertas, entre La Virgen y Carril Casas Viejas; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle El Indio, entre Finca Papes y Circunvalación. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles N°308, Estanislao Salas, Palomar y Universo; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°175 (ó Los Carolinos), entre calle Olivos y callejón Mora. En calles Coronel Campos, Delboni y Avecilla; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Tirasso, entre Gutenberg y Vicente Zapata. En calle Chacabuco, entre Callao y Tirasso. Entre calles Italia, Pasteur, Tirasso y Chacabuco. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Corrientes, 9 de Julio, Sarmiento y Balloffet. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Finca Quiroga, entre Cubillos y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 10.00 a 13.45 h.