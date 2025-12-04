Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este viernes 5 de diciembre

Edemsa señaló que se realizarán trabajos de mantenimiento en barrios de Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 5 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en diferentes departamentos de Mendoza.

Los trabajos se realizarán en horarios específicos en estas zonas: Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio

Los cortes de luz para este viernes 5 de diciembre en Mendoza

Estos son los cortes de luz para este viernes 5 de diciembre:

Maipú

Entre calles Monteagudo, Belgrano, Montecaseros y Urquiza; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

En la intersección de calle Santa Marta con Ruta Provincial N°24 y zonas aledañas. En calle Dr. Alexander Fleming; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle Bascuñán, entre Quintana y Neme. En calle Neme, entre Bascuñán y Ruta Tabanera; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Puertas, entre La Virgen y Carril Casas Viejas; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

En calle El Indio, entre Finca Papes y Circunvalación. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael