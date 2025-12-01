Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este martes 2 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento este martes 2 de diciembre en Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 2 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en diferentes departamentos de Mendoza.

Los trabajos se realizarán en horarios específicos en estas zonas: Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio

Los cortes de luz para este martes 2 de diciembre en Mendoza

Ciudad

Entre calles Balloffet, 25 de Mayo, Coronel Díaz y San Martín. De 8.45 a 10.30 h.

Entre calles Florentino Ameghino, San Martín, Soler y 9 de Julio. En calle Damián Hudson, entre Patricias Mendocinas y San Martín. De 10.00 a 12.00 h.

Entre calles Mosconi, Mitre, Damián Hudson y Fidel De Lucía. De 12.00 a 14.00 h.

Luján

En calle Proyectada J715, en el interior de finca Cartellone; Agrelo. De 11.30 a 14.00 h.

En calle N°7, hacia el sur de Ruta Provincial N°86; Ugarteche. De 9.15 a 11.15 h.

En el barrio EL Coral, El Carrizal. De 8.30 a 10.30 h.

Maipú

En calle Sarmiento, entre Polonia y Cardenal. Entre calles Piedra Buena, Almirante Brown, Ramón Lista y Sarmiento; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Nuestra Señora del Carmen, Buena Nueva, Malbec, Catamarca y zonas Aledañas; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

Entre calles Soriano, La Escuela, Pinilla y Carril Casas Viejas. De 9.25 a 13.25 h.

En calle Derinovsky, entre N°2 y El Milagro; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Chacón, entre Ruta Nacional N°40 Vieja y Carril Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael