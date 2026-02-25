Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este jueves 26 de febrero

Edemsa realizará trabajos de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 26 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 26 de febrero

Guaymallén

Entre calles Pichincha, Congreso, Bonfanti, Humahuaca, Acc. Este, Chacabuco, Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Tulumaya, entre Proyectadas I357 e I347. En calle Félix Araujo, hacia el norte de Tulumaya. En el barrio Tulumaya; Puente de Hierro. De 9.00 a 15.00 h.

Luján

En Carril Viejo y calle Proyectada J425; Anchoris. De 8.45 a 10.45 h.

Entre Rutas N°40 y Provincial N°15. En finca Italiani; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

En la intersección de calles Laprida Sur con Videla Castillo y áreas adyacentes. En loteo El Recodo y en barrio Ampros 11; Russell. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calle N°342 con calle Nueva y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 12.30 h.

San Carlos

En la intersección de calle Leopoldo Suárez con Costa Canal Uco y adyacencias; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael