Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este sábado 9 y domingo 10 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato, Tunuyán, Ciudad y Guaymallén.

Edemsa informó que este sábado 9 y domingo 10 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tupungato, Tunuyán, Ciudad y Guaymallén.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 9 y domingo 10 de mayo

Los cortes de luz de este sábado serán:

Tupungato

En calle La Costa, entre Real y Los Cuarteles. En calle Brantis; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En el callejón comunero, 3 kilómetros hacia el sur de calle Aguirre; Los Árboles. De 15.30 a 18.30 h.

Los cortes de este domingo serán en:

Ciudad

En calle Pueyrredón, hacia el oeste de Paso de Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Jofré, Lamadrid, Pueyrredón, Paso de Los Andes y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

Entre calles Viamonte, Necochea, Alberdi, Bandera de Los Andes y adyacencias. De 8.00 a 11.00 h.

En calle Buenos Vecinos, entre Pujol y Guaymaré. En calles Prolongación de Ferrari y Lillo, entre Buenos Vecinos y Milagros, y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato