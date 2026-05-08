Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este sábado 9 y domingo 10 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato, Tunuyán, Ciudad y Guaymallén.
Edemsa informó que este sábado 9 y domingo 10 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Tupungato, Tunuyán, Ciudad y Guaymallén.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 9 y domingo 10 de mayo
Los cortes de luz de este sábado serán:
Tupungato
- En calle La Costa, entre Real y Los Cuarteles. En calle Brantis; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En el callejón comunero, 3 kilómetros hacia el sur de calle Aguirre; Los Árboles. De 15.30 a 18.30 h.
Los cortes de este domingo serán en:
Ciudad
- En calle Pueyrredón, hacia el oeste de Paso de Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Jofré, Lamadrid, Pueyrredón, Paso de Los Andes y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Viamonte, Necochea, Alberdi, Bandera de Los Andes y adyacencias. De 8.00 a 11.00 h.
- En calle Buenos Vecinos, entre Pujol y Guaymaré. En calles Prolongación de Ferrari y Lillo, entre Buenos Vecinos y Milagros, y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En calle El Ingenio, en las inmediaciones de Escuela Marconi. De 9.00 a 12.00 h.