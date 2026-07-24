Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este sábado 25 y domingo 26 de julio

Edemsa hará tareas de mantenimiento en barrios de Maipú, Ciudad, Guaymallén y Tunuyán.

Edemsa informó que este sábado 25 y domingo 26 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en 10 departamentos de Mendoza. Los trabajos afectarán zonas de: Maipú, Ciudad, Guaymallén y Tunuyán.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Desde Edemsa explicaron que si alguna persona registra un corte de energía imprevisto o necesita verificar su zona, puede realizar el reclamo o consulta a través de las siguientes vías oficiales:

WhatsApp: 2613435647

Atención al cliente: 08003333672

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 25 y domingo 26 de julio

Estos son los cortes de luz para este sábado 25 de julio:

Maipú

En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle 577 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.00 a 12.00 h.

En calle Las Margaritas entre Sarmiento y Proyectada I187 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 8.05 a 12.00 h.

Estos son los cortes de luz para este domingo 26 de julio:

Ciudad

En calle Bartolomé Mitre, entre Rivadavia y San Lorenzo, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles España, Carlos Pellegrini, 9 de julio y Gutemberg y áreas adyacentes. De 9.15 a 13.15 h.

En calle 9 de Julio, entre Carlos Pelegrini y Juan Agustín Maza. Afecta calle Las Jarillas y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Guaymallén

Entre calles Luzuriaga, Paso de Los Patos, Moldes, Remedios Escalada de San Martín y zonas aledañas; Dorrego. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Rodríguez Peña, entre Gobernador Francisco Gabrielli y Rodríguez; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán