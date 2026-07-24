Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este sábado 25 y domingo 26 de julio

Edemsa hará tareas de mantenimiento en barrios de Maipú, Ciudad, Guaymallén y Tunuyán.
Edemsa informó que este sábado 25 y domingo 26 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en 10 departamentos de Mendoza. Los trabajos afectarán zonas de: Maipú, Ciudad, Guaymallén y Tunuyán.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Desde Edemsa explicaron que si alguna persona registra un corte de energía imprevisto o necesita verificar su zona, puede realizar el reclamo o consulta a través de las siguientes vías oficiales:
- WhatsApp: 2613435647
- Atención al cliente: 08003333672
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 25 y domingo 26 de julio
Estos son los cortes de luz para este sábado 25 de julio:
Maipú
- En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle 577 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Las Margaritas entre Sarmiento y Proyectada I187 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 8.05 a 12.00 h.
Estos son los cortes de luz para este domingo 26 de julio:
Ciudad
- En calle Bartolomé Mitre, entre Rivadavia y San Lorenzo, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles España, Carlos Pellegrini, 9 de julio y Gutemberg y áreas adyacentes. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle 9 de Julio, entre Carlos Pelegrini y Juan Agustín Maza. Afecta calle Las Jarillas y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
Guaymallén
- Entre calles Luzuriaga, Paso de Los Patos, Moldes, Remedios Escalada de San Martín y zonas aledañas; Dorrego. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Rodríguez Peña, entre Gobernador Francisco Gabrielli y Rodríguez; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle La Gaucha, hacia el sur de San Martín y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.20 a 11.20 h.
- En calle Irigoyen sur, entre Malvinas Argentinas y Figueroa. En el barrio Portal del Valle. De 11.30 a 14.30 h.
- En callejón Los Chacayes, hacia el norte de Ruta Provincial N°94. Afecta a Los Chacayes. Vista Flores. De 14.30 a 17.30 h.