Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este viernes 2 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Luján de Cuo, Lavalle y San Rafael.
Edemsa informó que este viernes 2 de enero llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Luján, Lavalle y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Viernes 02/01/2026
Habrá cortes de luz este viernes en:
Luján
- En Ruta Nacional N°7, en el kilómetro N°1064; Agrelo. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Juan Manuel de La Reta, hacia el oeste de Dorrego; La Pega. De 8.30 a 10.30 h.
San Rafael
- En Ruta Provincial N°160, entre Babacci y calle de La Escuela; Goudge. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Pedro Vargas, Juan XXIII, Cornu y Florida. De 8.00 a 12.00 h.
- En la Intersección de calles Pedro Vargas y Florida y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.