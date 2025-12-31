Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este viernes 2 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Luján de Cuo, Lavalle y San Rafael.

Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este viernes 2 de enero llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján, Lavalle y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Viernes 02/01/2026

Habrá cortes de luz este viernes en:

Luján

  • En Ruta Nacional N°7, en el kilómetro N°1064; Agrelo. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • En calle Juan Manuel de La Reta, hacia el oeste de Dorrego; La Pega. De 8.30 a 10.30 h.

San Rafael

  • En Ruta Provincial N°160, entre Babacci y calle de La Escuela; Goudge. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Pedro Vargas, Juan XXIII, Cornu y Florida. De 8.00 a 12.00 h.
  • En la Intersección de calles Pedro Vargas y Florida y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

