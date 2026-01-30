Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este fin de semana

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del domingo 1 de febrero. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este domingo 1 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tunuyán, Maipú y San Carlos.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este domingo 1 de febrero

Tunuyán

Entre calles Pueyrredón, Hipólito Yrigoyen, Alem y Siria. De 7.45 a 11.45 h.

Maipú

Entre calles Palma, Ozamis, Vergara y Brandi y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos