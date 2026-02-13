Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos durante este sábado 14 y domingo 15 de febrero

Edemsa realizará trabajos en barrios de Maipú, San Carlos y Ciudad.

Edemsa informó que este sábado 14 y domingo 15 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Maipú, San Carlos y Ciudad.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 14 y domingo 15 de febrero

Estos son cortes de luz previstos para este sábado 14 de febrero:

Maipú

En el Carril Rodríguez Peña, hacia el este de calle Pescara. De 8.00 a 12.00 h.

San Carlos

En calle Los Luceros, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40. De 15.15 a 18.30 h.

En el Carril Casas Viejas, entre calles Pinilla y Capitán Cobos. De 9.30 a 13.30 h.

Estos son los cortes de luz previstos para este domingo 15 de febrero:

Ciudad: