Mendoza: habrá cortes de agua este fin de semana en el Gran Mendoza ¿qué pasa con tu barrio?

Este sábado 30, varias zonas del Gran Mendoza tendrán cortes de agua debido a trabajos de mantenimiento en el dique Potrerillos y la instalación de nuevos caudalímetros. Las autoridades piden extremar precauciones en las márgenes del río Mendoza por el aumento controlado del caudal.

Este sábado 30 de agosto, zonas del área metropolitana de Mendoza experimentarán cortes programados de agua potable debido a un operativo conjunto entre Aguas Mendocinas (Aysam) y la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente. Las tareas buscan optimizar el sistema de distribución y reforzar la seguridad hídrica de la provincia.

Cortes de agua: estas son las zonas afectadas

Los cortes comenzarán a las 3:30 de la madrugada y el servicio se irá restableciendo entre las 24 y 48 horas posteriores. Las áreas comprometidas son:

Ciudad de Mendoza: La Favorita

La Favorita Godoy Cruz: De Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña

De Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva

San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva Luján de Cuyo: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

¿Qué trabajos se realizarán?

Instalación de caudalímetros: Aysam colocará un nuevo dispositivo sobre el acueducto de 800 mm en la salida de la planta potabilizadora Potrerillos. También se prepararán las bases para instalar otros dos en Luján II.

Aysam colocará un nuevo dispositivo sobre el acueducto de 800 mm en la salida de la planta potabilizadora Potrerillos. También se prepararán las bases para instalar otros dos en Luján II. Mantenimiento del Dique Potrerillos: Desde las 8:00, Hidráulica realizará maniobras en el descargador de fondo (DDF), alcanzando un caudal máximo de 250 m³/s durante aproximadamente una hora y media.

Estas acciones permitirán verificar el sistema de seguridad del dique y de los complejos hidroeléctricos Cacheuta y Álvarez Condarco, mediante ensayos hidromecánicos, inspecciones y batimetrías.

Recomendaciones de seguridad

Durante el operativo, se solicita a la población:

No acercarse a las márgenes del río Mendoza

Evitar actividades recreativas o deportivas en zonas ribereñas

Seguir las indicaciones de Defensa Civil y autoridades locales

El aumento controlado del caudal podría representar riesgos para quienes se encuentren cerca del río.

¿Por qué es importante el descargador de fondo?

El DDF es clave para:

Vaciar rápidamente el embalse en situaciones críticas

Expulsar sedimentos durante crecidas

Abastecer de agua en caso de fallas del sistema principal

Está compuesto por dos compuertas radiales y una válvula Howell-Bunger, que permiten reducir la presión hidrostática sobre la presa en tiempo récord.