Mendoza habilitó 14 fiestas para Navidad con controles especiales de seguridad

El Gobierno provincial confirmó un operativo integral con fiscalización de eventos, controles viales y transporte público especial para garantizar celebraciones seguras en distintos puntos de la provincia.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza confirmó que serán 14 las fiestas autorizadas para la noche del 24 de diciembre. La medida busca ofrecer alternativas seguras y reguladas para quienes decidan continuar la celebración tras el brindis familiar, evitando la proliferación de eventos clandestinos.

Las fiestas se distribuyen en toda la provincia: cinco en el Gran Mendoza, tres en la zona Este, tres en el Valle de Uco y tres en el Sur provincial. Entre las más convocantes figuran ABSOLUT X LABEL en Quinta Las Rosas (Godoy Cruz), la fiesta electrónica en Bodega A16 (Luján de Cuyo) y el evento en La Barraca Mall (Guaymallén).

En la zona Este, se destacan las celebraciones en el Club Junín, en La Colonia Junín y en el predio municipal de Rivadavia. Por su parte, el Valle de Uco tendrá fiestas en Tunuyán, San Carlos y Tupungato, mientras que el Sur provincial contará con eventos en San Rafael, General Alvear y Malargüe.

El operativo de seguridad incluirá controles de alcoholemia, fiscalización de accesos y supervisión de habilitaciones. Además, se reforzarán los controles viales en rutas y accesos a los principales centros turísticos, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la circulación segura.

Durante el 24 de diciembre, los colectivos urbanos y los servicios de media y larga distancia mantendrán frecuencias de día hábil hasta las 21.30, de acuerdo con cada recorrido. En cambio, el 25 de diciembre operarán bajo la modalidad de feriado, con horarios reducidos.

Para denunciar fiestas clandestinas, se habilitaron los números 911 y 0800-222-0900, que estarán activos durante toda la jornada. Las autoridades remarcaron que la prioridad es garantizar que las celebraciones se desarrollen en espacios controlados y con medidas de seguridad adecuadas.