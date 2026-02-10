Mendoza: golpeó a su pareja y lo capturaron luego de una persecución con drones

Un hombre de 35 años fue detenido en una finca de El Divisadero luego de golpear a su pareja y provocar lesiones a dos menores. El operativo incluyó rastrillajes con drones, perros y personal especializado.

Un grave episodio de violencia de género en Mendoza conmocionó este martes al departamento de Santa Rosa, donde un hombre fue capturado tras una intensa persecución que se extendió durante varias horas por zonas rurales. La intervención policial se activó luego de que una joven de 24 años denunciara haber sido brutalmente agredida en su vivienda junto a sus hijos.

Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre una mujer golpeada y niños con lesiones en una casa ubicada en calles Estavilla y Minelli, en el distrito El Divisadero.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con visibles signos de agresión y acompañada por cuatro menores. Dos de ellos, de 10 y 4 años, hijos de la mujer, presentaban hematomas, rasguños y heridas de consideración. El niño más pequeño tenía lesiones compatibles con asfixia y pérdida momentánea de conocimiento. Los otros dos menores, hijos del acusado, no registraban heridas.

Según la reconstrucción policial, la mujer mantenía una relación con el agresor desde hacía ocho meses y convivían desde hacía aproximadamente uno. Durante la noche, el hombre la habría atacado con golpes de puño y patadas. En medio de la agresión, los niños también resultaron lesionados. La víctima denunció además amenazas de muerte y que el sujeto le quitó el teléfono celular antes de escapar, dejándola incomunicada.

La joven logró salir del domicilio y pedir ayuda a un vecino, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Una ambulancia trasladó a la mujer y a los menores al hospital Arenas Raffo de Santa Rosa. Allí se constató que la víctima presentaba politraumatismos, mientras que el niño de 4 años tenía lesiones de mayor gravedad. Por la complejidad del cuadro, fueron derivados al hospital Perrupato, donde quedaron en observación.

Mientras se brindaba asistencia médica, la Policía de Mendoza desplegó un importante operativo para dar con el sospechoso, que había huido por campos cercanos.

Intervino la Unidad Investigativa Santa Rosa–La Paz, personal de Canes y la Unidad VANT (drones). Tras varias horas de sobrevuelo, uno de los dispositivos detectó a un hombre que coincidía con la descripción aportada, caminando desorientado dentro de una finca y con signos evidentes de agotamiento.

Con esa información, una patrulla se dirigió al lugar y concretó la detención del acusado, de 35 años, quien quedó alojado en un móvil policial y a disposición de la Oficina Fiscal de Santa Rosa. La causa fue caratulada como lesiones calificadas en contexto de violencia de género y maltrato infantil.