Alerta Amarilla en Mendoza por el frío: ¿qué significa y cuáles son las temperaturas?

Contingencias Climáticas informó que seguirán las temperaturas frías en la provincia. Las mínimas rondarán los 0 grados. Para el finde se esperan nevadas.

El frío se instaló en la provincia con temperaturas mínimas que rondan los 0 grados. Esta tendencia continuará toda la semana y el finde se espera que nieve en Alta Montaña. Por las bajas temperaturas el Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla por el frío.

¿Qué significa la Alerta Amarilla por frío?

El nivel amarilló tiene un efecto leve a moderado en la salud. Esto señala que las temperaturas extremas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

¿Cómo estará este miércoles 24-06-2026?

Parcialmente nublado, heladas matinales, vientos del sector norte, poco cambio de la temperatura.

Máxima: 13°C | Mínima: 0°C

Jueves 25-06-2026

Poca nubosidad, vientos del sector norte, ascenso de la temperatura.

Máxima: 14°C | Mínima: 3°C

Viernes 26-06-2026

Poca nubosidad, vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura.

Máxima: 16°C | Mínima: 2°C

Sábado 27-06-2026

Poca nubosidad, vientos del sector sur, con leve descenso de la temperatura.

Máxima: 14°C | Mínima: 3°C

Domingo 28-06-2026

Aumento de nubosidad, vientos del sector sur, con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas, nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 1°C