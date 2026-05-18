Mendoza fue elegida para el programa “Ruedas por el Mundo” y entregarán 223 sillas de ruedas restauradas

Mendoza fue seleccionada para formar parte del programa internacional Ruedas por el Mundo, una iniciativa solidaria que permitirá que cientos de personas con discapacidad accedan a sillas de ruedas restauradas y adaptadas a sus necesidades. En total, llegaron 223 dispositivos de movilidad, entre sillas de ruedas, andadores y muletas, que serán entregados de manera personalizada gracias al trabajo de voluntarios y profesionales especializados.

La distribución se realiza a través de un centro de día con módulo de atención temprana destinado a personas con discapacidad en distintas etapas de su vida. Desde la institución explicaron que el acceso a estos elementos representa una mejora significativa en la calidad de vida de los beneficiarios, especialmente para quienes no pueden afrontar el costo de este tipo de equipamiento.

Cómo funciona el programa Ruedas por el Mundo

La directora, Rosa Junta, explicó que el vínculo con el programa comenzó en 2018, cuando detectaron la necesidad urgente de dispositivos de movilidad entre las familias que asisten al centro.

El proyecto pertenece a la fundación estadounidense Johnny & Friends, creada por Joni Eareckson Tada, una mujer que quedó cuadripléjica tras un accidente mientras nadaba cuando tenía 16 años. Luego de atravesar un largo proceso de adaptación, convirtió su experiencia en un motor solidario y creó una organización para asistir a personas con discapacidad en diferentes países.

Según detallaron desde la institución mendocina, el programa funciona a partir de convenios con universidades de Estados Unidos. Los estudiantes realizan tareas solidarias recolectando elementos ortopédicos y otros insumos en desuso. Luego, estos materiales son llevados a centros de reciclado y restaurados por personas privadas de libertad en prisiones equipadas por la fundación, donde reciben capacitación en oficios.

Antes de ser enviados, los dispositivos pasan estrictos controles de calidad para garantizar su seguridad. Actualmente, el programa alcanza a 49 países.

Entregas personalizadas para cada beneficiario

Las sillas de ruedas no son distribuidas entre instituciones ni fundaciones, sino que cada una está destinada a una persona específica.

“La silla tiene que adaptarse al beneficiario y a su familia, para que pueda utilizarla en sus actividades cotidianas y necesidades de traslado”, explicaron. Por eso, cada dispositivo es personalizado según las condiciones y requerimientos de quien lo recibirá.

Además de las sillas de ruedas, también se entregarán otros elementos de apoyo como andadores y muletas, con el objetivo de mejorar la autonomía y movilidad de las personas con discapacidad.

Una necesidad creciente

Desde la institución remarcaron que la demanda de este tipo de equipamiento continúa siendo alta y señalaron que muchas familias no logran acceder a estos dispositivos por sus elevados costos o por demoras en la cobertura estatal.

La llegada de las 223 sillas de ruedas a Mendoza representa una nueva oportunidad para cientos de personas que necesitan asistencia para desplazarse y mejorar su calidad de vida mediante un recurso adaptado a sus necesidades específicas.