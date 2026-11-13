Mendoza: falleció un hombre de 74 años que cayó desde el techo de una casa

El hombre estaba colocando chapas en una casa familiar de Junín cuando una de ellas cedió y cayó desde unos tres metros de altura. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en el helicóptero policial al Hospital Central, donde falleció durante la noche.

Un hombre de 74 años falleció durante la noche en el Hospital Central, luego de sufrir una grave caída mientras realizaba trabajos en el techo de una vivienda familiar en el distrito de Medrano, en Junín.

El accidente ocurrió alrededor de las 19, en una propiedad ubicada sobre calle San Martín. Según la información policial, la víctima se encontraba colocando chapas cuando una de ellas cedió y provocó que cayera desde aproximadamente tres metros de altura.

Tras el accidente, el hombre recibió asistencia del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que dispuso su traslado inicial al Hospital Perrupato.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, las autoridades coordinaron un operativo sanitario para trasladarlo al Hospital Central de Ciudad. El procedimiento se realizó a bordo del helicóptero policial Halcón 3.

Pese a la asistencia médica recibida y al traslado de urgencia, desde el Hospital Central confirmaron que el hombre falleció durante la noche mientras permanecía internado.