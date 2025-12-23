Mendoza: falleció el policía que volcó en su moto en la Costanera

El joven de 27 años había sufrido graves lesiones tras caer de su motocicleta en Costanera y Godoy Cruz; permaneció internado en el Hospital Central, donde falleció horas después del siniestro ocurrido en Guaymallén.

El policía que había resultado gravemente herido en un accidente vial ocurrido en Guaymallén, cuando volcó en su moto este lunes, falleció durante la noche, pese a la atención médica recibida en el Hospital Central. La novedad fue confirmada este 22 de diciembre, luego de que el joven permaneciera internado con lesiones de extrema gravedad.

El siniestro se produjo alrededor de las 6.20 de la mañana en la intersección de Costanera y calle Godoy Cruz, en Guaymallén. Según el informe de la Policía, el conductor de una motocicleta Yamaha YBR 125, identificado como el oficial ayudante Mauricio Agustín Rosales, de 27 años, circulaba por el carril rápido de Costanera en sentido sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del rodado al llegar al cruce con Godoy Cruz y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Rosales se encontraba saliente de guardia y prestaba servicio en la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) de Las Heras. Tras el accidente, al lugar arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó fractura expuesta de la pierna izquierda, luxación de la pierna derecha y traumatismo encéfalo craneano, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el motociclista falleció horas más tarde como consecuencia de las graves lesiones sufridas. En el hecho intervino personal policial de Guaymallén, mientras que las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.