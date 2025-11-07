Mendoza: este sábado 8 y domingo 9 habrá cortes de luz en 4 departamentos

Edemsa comunicó que habrá cortes de luz en barrios de Tunuyán, San Rafael, Maipú y Tupungato.

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa) informó que este sábado 8 y domingo 9 de noviembre se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia. Las interrupciones del servicio se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica y afectarán a barrios de Tunuyán, San Rafael, Maipú y Tupungato.

Desde la compañía recordaron que estos trabajos son necesarios para mejorar la calidad del suministro y garantizar un servicio más estable en el futuro. Por ese motivo, pidieron a los usuarios tomar precauciones y desconectar los artefactos eléctricos durante el período de corte.

Dónde y cuándo habrá cortes de luz este sábado 8 y domingo 9 de noviembre

Este fin de semana habrá cortes de luz en:

Sábado 08/11/2025

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Javier Morales. En Bodegas Boutique Pócima y Villa Seca; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.45 a 13.45 h.

Domingo 09/11/2025

Maipú

Entre calles Pablo Pescara, San Martín, Padre Vázquez y Barcala. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

En calle El Álamo, entre calle N°6 y Estación Transformadora Tupungato; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle Mariano Moreno, entre Delgado y Guisasola. En calle 25 de Noviembre, entre Pellegrini y Laprida. En calles Mitre, Los Cedros y Corrientes. De 9.30 a 13.30 h.

Recomendaciones durante los cortes programados

Desde Edemsa recomiendan a los usuarios: