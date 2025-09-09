Mendoza: este miércoles 10 de septiembre habrá cortes de luz en 9 departamentos

Edemsa realizará trabajos de mantenimiento en Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

La empresa Edemsa informó que este miércoles 10 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Estos serán los cortes de luz para este miércoles 10 de septiembre

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Miércoles 10/09/2025

Ciudad

En calle Los Arrieros, en la Lateral del Autódromo, en barrio 31 de Mayo, en Asentamiento Favaloro y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

En calle Milagros, entre Godoy Cruz e Infanta Isabel. En calle San Juan, hacia el este de Milagros. En calle Starace, hacia el oeste de Milagros y adyacencias; Corralitos. De 10.45 a 14.45 h.

Entre calles Solari, Prolongación Famatina, Lateral Norte del Acceso Este, Chacabuco y áreas adyacentes; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En la Ruta Provincial N°15, entre el Río Mendoza y callejón Villanueva. En callejón Maldonado, entre Rutas Provincial N°15 y Nacional N°40, y zonas aledañas; Perdriel. De 8.45 a 12.45 h.

En la Ruta Provincial N°15, hacia el sur de calle Lamadrid, y áreas adyacentes; Perdriel. De 10.15 a 13.50 h.

Maipú

En calle Videla Aranda, entre Maza y René Favaloro. En calle Maza, entre Videla Aranda y Azcuénaga, y adyacencias; Lunlunta. De 14.30 a 18.30 h.

Lavalle

En la Ruta Provincial N°34, entre Ruta Provincial N°24 y callejón Mocayar, y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 10.00 a 13.00 h.

En calle General Acha, entre Arenales y Oyarzábal. En calle proyectada V174 y adyacencias; Colonia Italia. De 14.30 a 16.30 h.

En la Ruta Provincial N°33, hacia el norte de Franciscone, y áreas adyacentes; Gustavo André. De 10.30 a 14.30 h.

Tunuyán

En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 10.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y Refugio de la Cruz; Los Chacayes. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle Muzaber, entre Aguirre y Florida; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.

En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Corsario Rojo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

Entre calles Ortubia, Gaucho Rodríguez, Nuestra Señora de Luján y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; El Toledano. De 10.20 a 14.20 h.

Entre calles Mouriño, La Severina, Vicente Morant y Ruta Nacional N°143; El Tropezón. De 15.15 a 19.15 h.

En calle Zardini, entre Costa de las Vías y Las Vírgenes, y zonas aledañas; El Usillal. De 10.30 a 12.00 h.

En la Ruta Nacional N°146, entre calles La Intendencia y El Monte; Cuadro Nacional. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Rivadavia, Moreno, Day y Lavalle. De 14.45 a 18.45 h.

Entre calles El Libertador, Irene Curié, Balcarce y Las Margaritas. De 9.15 a 13.15 h.

Malargüe