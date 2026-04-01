Mendoza: este jueves 2 de abril habrá un corte de luz en un departamento

Mendoza: este jueves 2 de abril habrá un corte de luz en un departamento

Mendoza

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en el Carril Nacional de San Carlos.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa comunicó que realizará tareas de mantenimiento en un barrio de la provincia. Será durante la mañana-

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: San Carlos

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 2 de marzo

Estos son los cortes de luz para este jueves 2 de marzo:

  • San Carlos

En el Carril Nacional, entre calles La Cancha (o Pascual Suárez) y Ciriaco Guevara. De 9.00 a 13.00 h.

ESTOS SON LOS CORTES DE LUZ DE ESTA SEMANA

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