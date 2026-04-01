Mendoza: este jueves 2 de abril habrá un corte de luz en un departamento

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en el Carril Nacional de San Carlos.

Edemsa comunicó que realizará tareas de mantenimiento en un barrio de la provincia. Será durante la mañana-

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: San Carlos

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 2 de marzo

Estos son los cortes de luz para este jueves 2 de marzo:

San Carlos

En el Carril Nacional, entre calles La Cancha (o Pascual Suárez) y Ciriaco Guevara. De 9.00 a 13.00 h.