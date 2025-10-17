Mendoza: este fin de semana del 18 y 19 de octubre habrá cortes de luz en tres departamentos

Mendoza: este fin de semana del 18 y 19 de octubre habrá cortes de luz en tres departamentos

Mendoza

Habrá cortes de luz por mantenimiento en barrios de Guaymallén, Tunuyán y Ciudad.

usuario
Redacción ElNueve.com

Desde Edemsa informaron que este se llevarán a cabo nuevos cortes programados de luz en distintas localidades de Mendoza este sábado 18 y domingo 19 de octubre. Habrá cortes en barrios de: Guaymallén, Tunuyán  y Ciudad

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Mendoza: las zonas afectadas por cortes de luz este sábado 18 y domingo 19 de octubre

Sábado 18/10/2025

Guaymallén

  • En calle Buenos Vecinos, entre Agüero y Guaymaré. En calles Pujol y Lillo, hacia el este de Buenos Vecinos; Los Corralitos. De 8.00 a 12.00 h.

Tunuyán

  • En la Ruta Provincial N°89, entre calles Benigno Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 15.00 a 19.00 h.

Domingo 19/10/2025

Ciudad

  •  En calle Juan B. Justo, entre Paso de Los Andes y Tiburcio Benegas. Entre calles Joaquín V. González, Martínez de Rozas, Agustín Álvarez, Granaderos y zonas Aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

ESTOS SON LOS CORTES DE LUZ EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 