Mendoza: este fin de semana del 18 y 19 de octubre habrá cortes de luz en tres departamentos

Habrá cortes de luz por mantenimiento en barrios de Guaymallén, Tunuyán y Ciudad.

Desde Edemsa informaron que este se llevarán a cabo nuevos cortes programados de luz en distintas localidades de Mendoza este sábado 18 y domingo 19 de octubre. Habrá cortes en barrios de: Guaymallén, Tunuyán y Ciudad

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Mendoza: las zonas afectadas por cortes de luz este sábado 18 y domingo 19 de octubre

Sábado 18/10/2025

Guaymallén

En calle Buenos Vecinos, entre Agüero y Guaymaré. En calles Pujol y Lillo, hacia el este de Buenos Vecinos; Los Corralitos. De 8.00 a 12.00 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°89, entre calles Benigno Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 15.00 a 19.00 h.

Domingo 19/10/2025

Ciudad