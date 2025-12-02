“Mendoza es cuna de felicidad”: fechas, lugar y cómo participar del II Congreso Internacional

La provincia será anfitriona de la segunda edición del II Congreso Internacional de Felicidad, un encuentro que reunirá a especialistas, talleres, música y propuestas enfocadas en el bienestar integral.

Mendoza se convierte en un lugar en donde se va a hablar de felicidad. El 5 y 6 de diciembre, el Hotel Sheraton recibirá el II Congreso Internacional de Felicidad, un evento de la World Happiness Foundation que reúne a expertos de todo el mundo para explorar nuevas formas de bienestar, propósito y plenitud.

Durante dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de más de 30 speakers internacionales, talleres inmersivos y música en vivo, en una propuesta que combina conocimiento, inspiración y experiencias diseñadas para conectar con el bienestar integral.

Gaspar Contreras, director de Alianzas Estratégicas para Latinoamérica de World Happiness Foundation explicó los motivos de la realización del Congreso de la Felicidad en Mendoza: “El objetivo de World Happiness Foundation es llegar a los 50.000 millones de personas felices en el 2050, o sea, toda la población mundial con felicidad, conciencia y libertad. La felicidad tomada como un concepto desde la esencia del ser, un concepto más holístico, más sistémico que abarque al ser humano en su plenitud. No existe persona que se levante un día y diga, hoy quiero ser infeliz. Todos buscamos la felicidad y por eso es el motivo, es el segundo año que lo hacemos en Mendoza. Gallardo viene trabajando con gente de la provincia. “Mendoza es cuna de felicidad”: fechas, lugar y cómo participar del II Congreso Internaciona de libertad, es cuna de conciencia”.

Contreras también habló sobre la posibilidad de mantener la felicidad incluso en momentos difíciles. Señaló que la resiliencia y la gratitud son pilares fundamentales, y destacó la importancia de construir vínculos saludables: “Ante cualquier adversidad, el ser humano puede seguir siendo feliz”.

Además, argumentó sobre la situación de Argentina en las mediciones internacionales: “El último año Argentina bajó 3 puntos. A veces no estoy muy de acuerdo con esas mediciones porque justamente tenemos absolutamente todo para ser feliz, a menos de que tengamos problemas económicos, políticos, sociales. Argentina puede estar en la peor o en la mejor situación de la historia, pero todos tenemos acceso a la salud, a la educación, a necesidades básicas que en el resto del mundo no”.

“El estudio más longevo en temas de felicidad, lo lleva adelante la Universidad de Harvard. Y 87 años siguen validando año tras año que las personas más felices son aquellas que generan relaciones saludables. Nuestra cultura popular es la cultura del encuentro”: sostuvo el director de la fundación.

Gaspar concluyó haciendo una invitación al II Congreso Internacional de Felicidad: “Es el próximo 5 y 6 de diciembre en Hotel Sheraton. Entradas a la venta en congresofelicidad.com o en entrada web“.