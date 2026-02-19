Mendoza: encontraron muerto a un hombre dentro de un pozo en Penitentes

El hombre había estado realizando arreglos en el tanque de agua del Hospedaje Altas Cumbres durante la noche y fue hallado por la mañana en el interior de un pozo. Investiga la Comisaría 23ª.

Un hombre fue encontrado muerto este jueves por la mañana en Penitentes, en el departamento de Las Heras, según informaron fuentes policiales.

El hecho se registró a las 8:25 y es investigado por personal de la Comisaría 23ª. El hallazgo ocurrió en el Hospedaje Altas Cumbres, donde un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la situación.

De acuerdo con la reseña oficial, durante la noche el hombre había estado realizando arreglos en el tanque de agua del establecimiento. Sin embargo, en horas de la mañana fue encontrado en el interior de un pozo de agua.

Efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar y constataron la presencia del hombre dentro del pozo. Por el momento, se realizan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.