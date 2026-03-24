Mendoza: en qué zonas soplará viento Zonda y cuándo ingresa el viento del Sur

La provincia tendrá este martes una jornada mayormente estable, aunque marcada por la circulación de viento del norte durante gran parte del día y la probabilidad de viento Zonda en algunas zonas específicas. Hacia la noche, se espera un cambio de condiciones con el ingreso de viento Sur de moderada a fuerte intensidad.

Durante el día, el viento será leve desde el sector norte y afectará a todo el territorio provincial entre las 11:00 y las 21:00. En paralelo, existe probabilidad de viento Zonda en el sur provincial, especialmente en Malargüe, el sur del departamento, la precordillera sur y también sectores de la precordillera norte. Este fenómeno podría extenderse de manera débil hacia el oeste del Valle de Uspallata entre las 14:00 y las 20:00.

En cuanto al cielo, se mantendrá mayormente despejado durante el día. Sin embargo, hacia la noche, a partir de las 23:00, comenzará a incrementarse la nubosidad, aunque no se prevén precipitaciones en ninguna zona. Tanto el Este, el Sur, el Valle de Uco como el Gran Mendoza permanecerán sin lluvias.

En la zona de Alta Montaña, el tiempo se presentará con cielo despejado, pasando a condiciones seminubladas desde la tarde, principalmente en el sector sur.

Las temperaturas oscilarán con mínimas de 10 °C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia se ubicarán alrededor de los 12 °C. La máxima promedio alcanzará los 26 °C.

Hacia la noche, se producirá un cambio significativo con el ingreso de viento Sur. Este comenzará a sentirse en la zona sur alrededor de las 22:00 y avanzará hacia el norte y el este cerca de la medianoche o primeras horas del miércoles, con velocidades promedio entre 40 y 45 km/h.

Miércoles con descenso de temperatura y mejora de las condiciones

El miércoles 25 de marzo comenzará con remanentes de viento Sur, de intensidad débil, afectando principalmente a la zona Este durante las primeras horas del día. Este fenómeno persistirá hasta aproximadamente el mediodía.

El cielo amanecerá algo nublado en el Gran Mendoza y el Este, pero se espera una rápida mejora desde las 11:00 en adelante, dando paso a una jornada completamente despejada en toda la provincia.

En Alta Montaña, las condiciones serán estables, con cielo despejado durante todo el día.

Las temperaturas mostrarán un leve descenso, con mínimas de 8 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 12 °C en el resto del territorio. La máxima promedio provincial será de 22 °C.