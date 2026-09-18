Mendoza: en qué situaciones cobrarán a los responsables de accidentes los daños en bienes públicos

El Gobierno de Mendoza ajustó el procedimiento para reclamar a los responsables de accidentes viales el costo de los daños provocados en bienes públicos. Vialidad Provincial y la Subsecretaría de Transporte pueden iniciar acciones contra los seguros o los conductores cuando se puede determinar la responsabilidad en el siniestro.

Los accidentes de tránsito no solamente pueden dejar personas heridas y vehículos destruidos. Cuando un siniestro provoca daños en semáforos, luminarias, cartelería, guardarraíles o infraestructura vial, también puede generar un costo para el Estado. En Mendoza, ese gasto puede ser reclamado al responsable del accidente cuando se logra determinar quién provocó el daño. El objetivo es que la reparación de los bienes públicos no termine siendo afrontada por los contribuyentes.

El procedimiento involucra a distintos organismos según el lugar donde ocurrió el accidente. En las rutas provinciales y zonas bajo jurisdicción de Vialidad Provincial, interviene ese organismo, mientras que los daños ocasionados en semáforos son gestionados por la Subsecretaría de Transporte.

Cuándo el Estado puede reclamar por los daños en accidentes de tránsito

El mecanismo se activa cuando un accidente provoca la rotura de algún elemento que forma parte del patrimonio vial y existe una responsabilidad atribuible a una persona involucrada en el siniestro.

El director de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, explicó que primero se documenta qué elemento fue afectado y cuál fue el daño provocado. Luego se inicia una acción legal para reclamar la reparación correspondiente.

En caso de que el conductor tenga seguro, la acción se dirige contra la compañía aseguradora para que cubra el costo de la reparación. Si el responsable no cuenta con cobertura, se pueden iniciar las acciones legales correspondientes directamente contra el conductor.

“Cuando hay una rotura de algunos de los elementos que está dentro de la zona de camino y hay una responsabilidad en el accionar de la persona que lo hace, se le hace una acción legal”, explicó Romagnoli.

Qué bienes públicos pueden generar un reclamo

Los daños que se producen durante un accidente pueden involucrar distintos elementos de la infraestructura vial.

Entre ellos se encuentran:

Semáforos.

Luminarias.

Cartelería vial.

Guardarraíles y guardas RAI.

Columnas y estructuras de señalización.

Otros elementos que formen parte de la infraestructura pública.

La reparación puede representar montos muy diferentes dependiendo de la magnitud del impacto y de qué elemento haya sido destruido. En algunos casos, el daño puede limitarse a una parte de la estructura. En otros, como cuando un vehículo derriba completamente una columna, la reparación puede alcanzar varios millones de pesos.

Uno de los ejemplos más costosos aparece en los semáforos. Desde la Subsecretaría de Transporte explicaron que el valor aproximado de un semáforo completo ronda actualmente los $25 millones.

Sin embargo, no todos los accidentes provocan una destrucción total. El costo final depende de los componentes afectados.

En un siniestro en el que se arranca por completo una columna semafórica, por ejemplo, también pueden resultar dañados el cuerpo del semáforo, las luces, los cables y las cañerías. En un caso de estas características, la reparación puede alcanzar aproximadamente los $10 millones.

Según explicó Romagnoli, actualmente existen alrededor de seis o siete casos en distintos estados de tramitación, de los cuales entre tres y cuatro ya fueron concretados y cobrados. El procedimiento permite que el Estado pueda recuperar el dinero utilizado para reparar infraestructura que fue dañada durante un accidente.

Un caso de tres luminarias que costó $13 millones

Uno de los antecedentes mencionados corresponde a un accidente ocurrido en 2023, cuando un conductor que circulaba alcoholizado derribó tres luminarias ubicadas en el Corredor del Oeste.

El año pasado, Vialidad Provincial logró cobrar $13 millones a la compañía aseguradora del responsable para afrontar la reparación de las luminarias.

Uno de los puntos importantes del procedimiento es que la reparación de los bienes públicos no necesariamente espera a que finalice el reclamo judicial. Desde la Subsecretaría de Transporte explicaron que el organismo realiza la reparación del semáforo y posteriormente continúa con el procedimiento para recuperar el dinero.

Esto permite restablecer el funcionamiento de la infraestructura vial sin esperar durante meses a que se resuelva la cuestión administrativa o judicial. Según indicaron desde el organismo, estos procedimientos pueden llevar dos o tres meses como mínimo hasta que se resuelve el reclamo y se concreta el pago.