Mendoza: dos mujeres fueron hospitalizadas tras desmayarse por el monóxido de carbono en un departamento frente al Parque Central

Dos mujeres mayores fueron asistidas por personal de emergencia y hospitalizadas tras sufrir una intoxicación con monóxido de carbono en una vivienda de calle Chile al 2484.

Dos mujeres mayores (sería una adulta mayor y su cuidadora) fueron hospitalizadas este jueves luego de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda ubicada en calle Chile al 2484.

Tras tomar conocimiento de la situación, personal del Cuartel Central de Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trabajó en el lugar para asistir a las víctimas.

Las dos mujeres fueron trasladadas al hospital luego de ser encontradas bajo los efectos del monóxido de carbono.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre su estado de salud ni las circunstancias en las que se produjo la intoxicación.