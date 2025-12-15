Mendoza: dos hermanastros se pelearon a cuchillazos en calle Olascoaga y uno quedó gravemente herido

Un llamado al 911 alertó sobre una violenta pelea en la vía pública, donde un hombre fue apuñalado por su hermanastro y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore.

Un hombre de 50 años resultó con múltiples lesiones de arma blanca tras una violenta riña con su hermanastro ocurrida durante la madrugada de este lunes en Ciudad. El hecho se registró alrededor de las 4.30 en la vía pública, sobre calle Olascoaga al 2200.

Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre gritos y una persona que estaba perdiendo sangre en el lugar. Al arribar, el personal constató que la víctima, presentaba varias heridas cortopunzantes en la espalda y la nuca, producto de un conflicto entre hermanastros.

El hombre fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde ingresó con un total de ocho heridas provocadas por un arma blanca. En tanto, el presunto agresor, de 34 años, fue aprehendido en el lugar.

Ambos involucrados cuentan con antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos robos y hurtos en diferentes modalidades. Tras el procedimiento, tomó intervención el Dr. Seiko, quien dispuso las medidas de rigor mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.