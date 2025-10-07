Mendoza: dos eventos imperdibles para disfrutar en familia con música, gastronomía y cultura

Este fin de semana, Mendoza se llena de sabores, cultura y música con dos propuestas imperdibles: la Fiesta de las Colectividades 2025 en Guaymallén y el Festival del Lomo en Godoy Cruz. Tres días para disfrutar en familia y recorrer el mundo a través de la gastronomía.

Este fin de semana largo, Mendoza ofrece dos propuestas únicas para disfrutar en familia, con entrada libre y gratuita: el Festival del Lomo 2025 en Godoy Cruz y la Fiesta de las Colectividades en Guaymallén. Ambas actividades combinan lo mejor de la gastronomía, la música y la cultura local e internacional durante todo el fin de semana largo para aquellos que quieran aprovechar el feriado del 10 de octubre.

Colectividades 2025: un viaje por el mundo sin salir de Guaymallén

Del 9 al 11 de octubre, el tradicional Boulevard Dorrego se convertirá en un gran escenario multicultural durante la nueva edición de la Fiesta y Encuentro de las Colectividades de Mendoza. Desde las 19 se podrá recorrer los stands de más de 20 países y regiones que compartirán sus sabores típicos, danzas, vestimentas y tradiciones.

Participarán colectividades de India, Japón, México, Italia, Grecia, Francia, España, Corea del Sur, Brasil, Alemania, Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia y Argentina, entre otras. Cada espacio ofrecerá degustaciones, espectáculos y experiencias para todas las edades.

El evento contará también con un paseo de artesanos, emprendedores, bodegas, cervecerías artesanales y un sector institucional con propuestas interactivas. El escenario central, ubicado en el playón deportivo de Moldes y Dorrego, ofrecerá cada noche una grilla artística con música y danzas típicas, mientras que el Boulevard Bercich será un corredor cultural con muestras de arte local y actividades municipales.

Festival del Lomo 2025: el clásico mendocino que vuelve con todo A Godoy Cruz

Los días jueves 9 y viernes 10 de octubre, el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, en Godoy Cruz, será sede del Festival del Lomo 2025, una cita que combina gastronomía, música y competencia culinaria.

En esta segunda edición, los locales competirán en dos categorías: Lomo de la Casa y Lomo Identitario Godoy Cruz, esta última con la obligación de incluir al menos dos productos típicos mendocinos, como aceite de oliva, duraznos envasados o frutos secos.

Este año, participarán del evento 14 lomiterías, entre ellas Don Mateo, Del Monte, Olive Gluten Free, La Colina Parrilla, Ñam Lomos, Esquina Oeste y Sanguchitos Ya, junto a invitados de distintos departamentos. También habrá cervecerías artesanales como 23 Ríos, Brumen, Brader, Pirca, Olegario y Starke, además de Bodega Estancia Mendoza.

El público podrá participar de degustaciones, sorteos y votaciones online para elegir al “Lomo Popular 2025”. Además, los que encuentren vouchers en locales adheridos recibirán un lomo de regalo y pases para la Fiesta de la Cerveza.

Con música en vivo, DJs, food trucks y un ambiente festivo, el Festival del Lomo se consolida como una de las propuestas gastronómicas más destacadas de Mendoza, ideal para disfrutar entre amigos o en familia.