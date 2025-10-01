Mendoza: dos ciclistas rompieron los paradores del Metrotranvía en Godoy Cruz y todo quedó grabado

Un nuevo hecho de vandalismo quedó registrado en la estación Progreso del Metrotranvía, en Godoy Cruz. Dos ciclistas destrozaron los molinetes de ingreso utilizando sus bicicletas.

La tranquilidad del mediodía en Godoy Cruz se vio interrumpida por una escena que quedó registrada en las cámaras de seguridad. Dos jóvenes ciclistas llegaron hasta la estación Progreso del Metrotranvía y, sin dudarlo, comenzaron a golpear los molinetes de acceso con sus bicicletas hasta lograr romperlos para poder pasar.

El video fue difundido por la Sociedad de Transporte Mendoza, la empresa encargada de operar el servicio de Metrontravía. En las imágenes se observa cómo los ciclistas agarran sus bicicletas para pegarle a los molinetes que fueron inaugurados hace tan solo un par de meses.

Al parecer, sin importarles nada, logran romper los molinetes y tras ingresar, uno de ellos arroja una de las piezas dañadas hacia la calle, dejando evidencia del daño provocado al nuevo sistema de paradores inteligentes. Toda la escena quedó grabada en las cámaras del sistema de seguridad y monitoreo preventivo

La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) confirmó que ya se iniciaron acciones penales y civiles contra los responsables, dado que los destrozos generan un fuerte perjuicio económico y social para la provincia.

Este ataque se da en pleno proceso de modernización del Metrotranvía, que desde hace algunos meses comenzó a implementar paradores inteligentes con el objetivo de mejorar la seguridad y optimizar el control de pasajeros.

Cómo son los nuevos paradores inteligentes en Mendoza

Los paradores inteligentes cuentan con un diseño pensado para resistir hechos de vandalismo y brindar mayor seguridad a los usuarios. Entre sus características se destacan:

Molinetes bidireccionales con sistemas antisalto .

Cámaras de videovigilancia en todo el perímetro.

Accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

Portales automáticos sincronizados con la llegada de las duplas.

Terminales de validación de saldo de tarjeta SUBE, pagos con débito, crédito, QR y billeteras virtuales.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estos elementos permiten mejorar la trazabilidad del sistema, controlar accesos y garantizar la seguridad de los pasajeros.

El hecho ocurrido en Godoy Cruz se suma a otros episodios de vandalismo que ponen en jaque el cuidado del transporte público. Las autoridades destacaron que la inversión en los paradores inteligentes del Metrotranvía busca mejorar la experiencia de viaje de miles de mendocinos, por lo que el daño a la infraestructura afecta de manera directa a la comunidad.