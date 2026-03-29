Mendoza: dónde podés conseguir el kilo de filet de Merluza a $9000 esta semana

Con promociones especiales, la Feria del Ahorro vuelve en esta edición con productos pensados para esta Semana Santa.

En la previa de Semana Santa, la Feria del Ahorro en Godoy Cruz lanza una edición especial con foco en alimentos típicos de la fecha y precios más accesibles.

La feria funcionará el martes 31 de marzo, de 9 a 14 horas, en la Plaza Departamental.

Uno de los productos más buscados en estas fechas es el pescado y en esta edición, habrá promociones destacadas hasta agotar stock:

1 kg de mix de mariscos: $15.000

$15.000 1 kg de filet de merluza fresca: $9.000 (oferta especial)

Además de pescadería, la propuesta se completa con productos esenciales:

Huevos y lácteos

Frutas y verduras de estación

Panadería, almacén y miel

Frutos secos y aceites

La feria también funciona como un impulso para productores y comerciantes del departamento. Al comprar allí, el dinero queda en el circuito local y fortalece la economía de la zona.