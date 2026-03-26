Se acerca Semana Santa: cuanto sale el kilo de filet de merluza

El producto más elegido en estas fechas se mantiene sin grandes cambios en las últimas semanas, aunque comerciantes anticipan posibles subas a medida que crece la demanda.

A pocos días de Semana Santa, locales muestran que, aunque en el último tiempo se mantuvieron estables, en el último año el precio del pescado subió alrededor de un 50%.

El producto más buscado sigue siendo el clásico filet de merluza. Actualmente, el kilo se consigue entre $10.900 y $12.000, un valor que según comerciantes se mantiene sin cambios desde hace dos o tres meses. “Por ahora no ha tenido modificaciones y esta semana se va a mantener igual”, explicaron desde una pescadería.

Sin embargo, advierten que esto podría cambiar en los próximos días. “La semana que viene, ya más cerca de Semana Santa, puede haber alguna variación. Siempre sube para esta fecha”, señalaron.

Según los vendedores, la semana pasada comenzaron a notarse más clientes y en estos días la demanda se intensificó. Muchos optan por comprar con anticipación para congelar y evitar aumentos de último momento. “Ya viene gente a comprar para guardar o reservar”, comentaron.

En cuanto a las preferencias, además del filet de merluza, crece el interés por mariscos y otras alternativas.

Gatuzo: alrededor de $16.000 el kilo

alrededor de $16.000 el kilo Filet de gatuzo (sin espinas): cerca de $16.900

(sin espinas): cerca de $16.900 Pescados enteros (corvina, mero): desde $12.000 el kilo

(corvina, mero): desde $12.000 el kilo Caballa e inamero : entre $9.000 y $10.000

: entre $9.000 y $10.000 Surtido de mariscos: unos $14.000 el medio kilo (rinde para 4 o 5 personas)

Los mariscos son cada vez más elegidos, sobre todo para preparar paellas. También hay demanda de pescados enteros para la parrilla o el horno, que en muchos casos se entregan limpios y listos para cocinar.